Inter, Dimarco dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, bisogna segnare ancora"
L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match casalingo contro la Lazio.
Abbiamo visto un'Inter molto alta nel primo tempo: continueremo a vederla così?
"Dobbiamo continuare così, perché bisogna segnare ancora".
