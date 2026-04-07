Flop Roma, mezza squadra con le valigie in mano. Ma Gasperini che cosa ne pensa?

Il 5-2 di San Siro inflitto dall'Inter alla Roma ha lasciato inevitabili scorie in casa giallorossa. Da Trigoria, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, filtrano segnali chiari: la priorità non si nasconde, serve una svolta, un intervento chirurgico sul nucleo della squadra. Per questo, nonostante le parole di Gian Piero Gasperini, in estate è attesa una profonda rivoluzione.

La lista dei possibili partenti è tutt’altro che marginale. Celik ed El Shaarawy sono a fine corsa contrattuale, così come Pellegrini e Dybala, due simboli recenti ma oggi in bilico. Cristante ha il contratto in scadenza nel 2027 e negli ultimi mesi si è spesso parlato di una firma imminente del rinnovo di contratto (insieme a Mancini), ma fin qui la fumata bianca non è ancora arrivata. N’Dicka può diventare una pedina sacrificabile per generare plusvalenza. Poi c’è Hermoso: un solo anno di contratto, 31 anni in arrivo, acciacchi frequenti e prestazioni che non sempre convincono. E poi ci sono i giocatori che rientreranno dai prestiti come Tsimikas, Ferguson, Venturino e Zaragoza, più quelli che la Roma vorrebbe cedere se dovessero arrivare offerte: Rensch, Angeliño, Dovbyk.

Tutti però non potranno partire e allora il confronto con Gasperini sarà inevitabile, sempre che le parole pubbliche del tecnico coincidano con quanto espresso poi alla proprietà. Di certo il tecnico non avrebbe potuto dire altro sul gruppo a stagione in corso.