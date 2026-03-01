Quegli ultimi Atalanta-Napoli che hanno pareggiato i Gasperini-Spalletti

Ha segnato più gol Gasperini, 2, ma Spalletti è in pareggio! Un risultato ottenuto grazie agli ultimi 2 Atalanta-Napoli: 1-3 nel 2021-2022, 1-2 nel 2022-2023. Perché dai 9 Gasperini-Spalletti di campionato emerge un bilancio in perfetto equilibrio per risultati: 4 vittorie per coach e 1 segno X (lo 0-0 in Atalanta-Inter del 2017-2018). Unica differenza, come accennato in apertura di news, alla voce gol marcati: 16-14 per il giallorosso sul bianconero.

Dando uno sguardo anche agli Spalletti-Gasperini e aggiungendo i numero di quest’ultimi faccia a faccia a quelli ricordati sopra ci troviamo di fronte a un bilancio che finisce col pendere verso l’ex CT azzurro. Spalletti, infatti, comanda 9-5 per successi (e quindi è a meno uno da fare 10), cui dobbiamo aggiungere anche 3 pareggi.

Successivamente a 4 risultati OK, gli ultimi 4 in nerazzurro, nel girone d’andata, 16esima giornata, Gasperini è andato KO contro la Juventus per la 16esima volta in 34 scontri diretti, A più B (praticamente 1 match su 2).

Spalletti, che da quando è ex non ha mai perso contro la Roma in campionato (4V – 5X), è a una vittoria dal pareggiare i conti con la Maggica. Perché in Serie A, complessivamente, vanta 7 affermazioni a fronte di 8 sconfitte (cui dobbiamo aggiungere anche 7 segni X).

Terminiamo ricordando i numeri delle panchine in A dei due coach: Gasperini a 625, Spalletti a 576.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

3 pareggi

9 vittorie Spalletti

23 gol fatti dalle squadre di Gasperini

29 gol fatti dalle squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

13 pareggi

16 vittorie Juventus

37 gol fatti dalle squadre di Gasperini

55 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E LA ROMA IN CAMPIONATO

7 vittorie Spalletti

7 pareggi

8 vittorie Roma

33 gol fatti dalle squadre di Spalletti

41 gol fatti dalla Roma