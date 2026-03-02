Gasp rimontato dalla Juve, Il Romanista amareggiato in prima pagina: "Buttata!"

Una Roma dalla 'r' maiuscola non riesce a portare a casa il trionfo sulla Juventus, invece capace di centrare una rimonta epica da 1-3 a 3-3 in un solo quarto d'ora. "Buttata!", la sentenza de Il Romanista in prima pagina oggi. A Wesley risponde Conceicao, Ndicka e Malen poi allungano le distanze ma le reti di Boga e Gatti hanno regalato il pareggio d'oro ai bianconeri. Per tenere vivo il discorso qualificazione in Champions League.

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha dichiarato nel post-partita: "Voglio essere chiaro: ovvio che ci dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Su questo non c'è pericolo. Non vai in depressione per un gol del genere, il pareggio è un buon risultato, dispiace per come è andata la partita. Forza. Di là si esulta e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!".

Su cosa gli stia dando la Juventus rispetto alla Nazionale, Luciano Spalletti ha spiegato: "Sono lavori diversi: un periodo in Nazionale ce ne son successe troppe, in un momento delicato come nella partita contro la Norvegia in cui ci siamo arrivati col fiato tirato dal campionato e con un gruppo importante che aveva perso male una finale. CI hanno penalizzato. Ci rimango male, ma ne prendo atto. Oggi posso scherzare sulla maglia che uno indossa, poi domani gli dici che è bellissima: ci possiamo conoscere in maniera approfondita. La società è top, lo sanno tutti. Secondo me la squadra ha fatto passi in avanti. Io pensavo di poter riportare un calcio bello e vincente, ma così non è stato. Siamo tornati indietro, ci sono capitati episodi a sfavore. In questo periodo abbiamo giocato tre gare in dieci tutte ravvicinate e la fatica si fa sentire. Con tutte questa gare, posso soltanto farli recuperare: fare allenamento, ma farli anche faticare, diventa pesante mentalmente. Stasera hanno fatto vedere questo recupero: essere dentro la reazione di stasera dopo quanto ci è successo vuol dire che i ragazzi sono forti. C'è il mio dispiacere per la convinzione di poter far qualcosa di bello, ma ancora non ci siamo riusciti".