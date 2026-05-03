Gasperini su PSG-Bayern: "Mi sono divertito un botto, qui forse non facciamo le cose giuste"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, mister Gian Piero Gasperini è stato interpellato anche sulla tanto chiacchierata semifinale di Champions tra PSG e Bayern Monaco. Questa la risposta del tecnico della Roma:

Quanto è lontana la Champions per il calcio italiano? Un commento su PSG-Bayern?

"Mi sono divertito un botto, mi è piaciuta un sacco. Poi, gli errori ci sono ma anche i gesti tecnici meravigliosi. La gara è stata piacevole per tutti. Il momento delle italiane nelle coppe non è dei migliori, ma serve reagire e non abbattersi. Forse, non stiamo facendo le cose giuste. Troviamo difficoltà con tutte. Forse, è diverso come si costruiscono le squadre qui. Replicare quel calcio è difficile, è parallela alla qualità dei calciatori".