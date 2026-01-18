Gasperini subito con Malen, un nuovo acquisto ufficiale in Serie A: le top news delle 18

Ritorno al successo fuori casa per la Fiorentina, che interrompe il tabù in trasferta e si impone 2-1 sul campo del Bologna, in una partita speciale arrivando a poche ore di distanza dalla triste notizia della scomparsa del presidente Commisso. Battuti i rossoblù del grande ex Italiano grazie alla grande prestazione fornita nel primo tempo, concluso in vantaggio di due reti grazie a Mandragora e Piccoli, prima che il colpo di testa di Fabbian, tra l'altro obiettivo proprio dei toscani in questo mercato di gennaio, accorciasse le distanze e riaprisse il finale, senza però andare a modificare l'esito dell'incontro.

Il programma della 21^ giornata di Serie A non si interrompe però di certo qui, alle ore 18:00 scendono in campo il Torino e la Roma. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con Gasperini che non perde tempo e lancia subito titolare l'ultimo arrivato Malen al centro dell'attacco.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

Nuovo trasferimento ufficiale in Serie A, dove l'Hellas Verona ha completato un altro acquisto, completando l'innesto di Pol Lirola (già visto in azione in Serie A con le maglie di Sassuolo, Fiorentina e Frosinone) dall'Olympique Marsiglia. Di seguito la nota ufficiale con cui gli scaligeri hanno reso noto il buon esito della trattativa con l'OM: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dall'Olympique de Marseille, le prestazioni sportive dell'esterno spagnolo Pol Lirola, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026".