Juventus senza Bremer, Galia: "Fiducia in Rugani. Yildiz mi ricorda molto Del Piero"

Dopo l'infortunio di Gleison Bremer, Roberto Galia, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando così della situazione che vivono i bianconeri: "È una tegola pesante, ma ho fiducia in Rugani. Mi piace e ha sempre mostrato grande affidabilità, anche se ci si sofferma poco su di lui". Il problema per il 62enne è che a Torino non ci sono campioni.

Galia sostiene che anche Yildiz al momento non lo sia, perché la sua giovane età impedisce di poter dare questa definizione di lui: "Può diventarlo, ha grandissimo talento e colpi importanti, ma non si può pensare sia sempre lui a dover risolvere tutti i problemi". L'investitura nei confronti del turco però è di quelle importanti: "Per movenze e colpi ricorda molto Del Piero".

Infine Galia spiega anche la sua sugli investimenti che servono per migliorare la rosa, sottolineando l'esigenza di un centrocampista e un laterale destro. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Sergej Milinkovic-Savic, uno che servirebbe a Igor Tudor: "In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo alla Juventus". Tra due mesi e mezzo se ne capirà di più su ciò che hanno in mente Damien Comolli e gli altri dirigenti bianconeri.