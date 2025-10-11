Gattuso: "Pio Esposito si merita tutto. Non pensiamo a Norvegia o Israele"

Nuova vittoria per Gennaro Gattuso da commissario tecnico della Nazionale italiana. Ringhio ha parlato a Sky dopo il 3-1 sull’Estonia in quel di Tallinn: “Mi è piaciuto tutto, nessun rammarico. Partite scontate non ce ne sono, abbiamo fatto quello che dovevamo fare: poche squadre al mondo dominano per 90/95 minuti. Quando giochi nella metà campo avversaria ci sta che puoi prendere qualche ripartenza, però meriti ai ragazzi: penso che stiamo facendo bene il nostro percorso, si stanno allenando molto bene e sto vedendo prestazioni molto interessanti. In tre partite potevamo segnare tantissimi gol: si possono sbagliare, ma conta la continuità. Ci sono tante cose positive, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Non pensiamo alla Norvegia o a Israele, sappiamo quello che dobbiamo fare e ci teniamo quanto di buono fatto”.

Pio Esposito?

“Si merita tutto. Quando vedi un ragazzo di quest’età, con poca esperienza, che va su ogni pallone come se fosse quello della vita. È incredibile, quando viene a legare il gioco sbaglia pochissimo, dà quantità: è un ragazzo che si fa volere per bene e che sono sicuro non perderà la testa. Deve continuare, deve migliorare: l’educazione, la disciplina e il rispetto ce l’ha. Ora sta a noi e sta a lui”.

Contro Israele mancherà Bastoni…

“Abbiamo Mancini, Gabbia, Di Lorenzo che può fare il braccetto. Va bene”.

Vedremo un sistema diverso?

“Vediamo. Sicuramente gli uomini a disposizione li abbiamo, ora dobbiamo recuperare: arriveremo in tarda mattinata a Udine, dovremo essere bravi a riposare e poi vedremo”.

Raspadori in quella posizione?

“Dico tutti molto bene, lui come Orsolini e altri. Dimarco veniva dentro e ci ha dato una grandissima mano. Raspadori è stato molto bravo ad allagarsi. Io sono molto contento, penso che siamo contentissimi ma sappiamo di non aver fatto nulla. Però sono partite che danno fiducia e bisogna guardare avanti con ottimismo”.