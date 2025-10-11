Italia, Gattuso: "Abbiamo una missione. Oggi mentalità giusta"

Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Estonia, ecco le parole di Gennaro Gattuso ai microfoni di RaiSport: "L'importante è creare, poi si possono sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia, proseguono sulla strada giusta. Bisogna recuperare perché nella seconda partita facciamo sempre fatica. Se vinciamo contro Israele va fuori dai giri, con l'ottica dei Playoff".

La testa è già ai prossimi impegni.

"Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo".

Errori evitabili?

"Senza l'incidente di Donnarumma, non parleremmo di errori. Non puoi dominare per 90 minuti, stiamo qui a soffrire e comunque la partita l'abbiamo gestita"

Come sta Kean?

"Ho parlato poco con Kean, dispiace. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave".