Esclusiva TMW
Gautieri: “Per il Napoli Giovane acquisto di prospettiva, Lucca andava trattato meglio”
TUTTO mercato WEB
“Giovane è un giocatore di prospettiva, nel tempo con la giusta possibilità, anche sbagliando, può uscire qualcosa di interessante”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.
Lucca non ha reso.
“Lucca ha dimostrato di avere grandi qualità per poter fare bene. È stato un errore il modo in cui è stato trattato. Sbagli un tiro o un passaggio e vieni attaccato non va bene”.
Giovane in, Lucca out. Come vede la mossa del Napoli?
“Quando va via un calciatore devi comunque sostituirlo. Il Napoli ha lavorato prendendo un giovane di prospettiva che può essere interessante”.
E il Verona come sostituirà Giovane?
“Sogliano è un direttore preparato. Molto bravo. Lo sostituirà nel modo giusto”.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile