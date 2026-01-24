Esclusiva TMW Gautieri: “Per il Napoli Giovane acquisto di prospettiva, Lucca andava trattato meglio”

“Giovane è un giocatore di prospettiva, nel tempo con la giusta possibilità, anche sbagliando, può uscire qualcosa di interessante”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

Lucca non ha reso.

“Lucca ha dimostrato di avere grandi qualità per poter fare bene. È stato un errore il modo in cui è stato trattato. Sbagli un tiro o un passaggio e vieni attaccato non va bene”.

Giovane in, Lucca out. Come vede la mossa del Napoli?

“Quando va via un calciatore devi comunque sostituirlo. Il Napoli ha lavorato prendendo un giovane di prospettiva che può essere interessante”.

E il Verona come sostituirà Giovane?

“Sogliano è un direttore preparato. Molto bravo. Lo sostituirà nel modo giusto”.