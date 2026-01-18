...con Carmine Gautieri

"Il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra tosta per il discorso salvezza. Battere la Juventus è una grande soddisfazione. Ed è chiaro che per i bianconeri la sconfitta allontana il discorso Scudetto che poteva riaprirsi". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri sulla sconfitta della Juventus contro il Cagliari.

Scudetto: avanti tutta per l'Inter?

"Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Sono le tre squadre che hanno una continuità importante anche se il Napoli nelle tre partite ha pareggiato sia con il Parma che con il Verona, però ha vinto meritatamente contro il Sassuolo. Conte è un allenatore top, l'Inter ha qualcosa in più".

Che succede alla Samp? Nonostante il mercato non ingrana...

"Normale che ci si aspettava qualcosa in più. Non riesce ad ingranare, magari serve qualche acquisto ancora per non soffrire".

Monza e Frosinone hanno pareggiato.

"Un pareggio che sta bene ad entrambe, che si stanno giocando il campionato. Stanno lottando per andare in Serie A, il pari è giusto e accontenta tutte e due per proseguire la corsa del campionato".

In C futuro in bilico per il Trapani...

"Dispiace per la crisi. Il presidente ha speso e investito tanto, tante squadre di C iniziano e poi fanno fatica a finire: ci dovrebbero essere dei controlli a monte per capire dove si può arrivare".