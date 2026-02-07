…con Carmine Gautieri

“Lo 0-0 tra Hellas e Pisa non serve a nessuno, entrambe avevano bisogno di una vittoria”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

Giusto proseguire con Sammarco?

“Bisogna dare la possibilità anche ai giovani. Se Sammarco dimostra di essere valido è giusto che abbia l’opportunità. Tutto sommato contro il Pisa l’ha gestita bene”.

Lotta salvezza: chi la spunta?

“Giù c’è bagarre. Il Lecce gioca un ottimo calcio, il Genoa ha qualcosa in più. La Cremonese è in calo. Il bel gioco del Lecce può fare la differenza, il Genoa invece ha l’organico più forte”.

E la B mister?

“Palermo, Monza, Frosinone e Venezia punteranno alla vittoria del campionato. Dalla Samp ci si aspetta un cambio di marcia e quindi che possa uscire fuori da questa situazione”.

Di chi è stato il mercato migliore?

“Monza, Sampdoria e anche il Palermo con Rui Modesto e Johnson”.