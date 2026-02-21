Esclusiva TMW
Gautieri: “Hellas in difficoltà. Lecce, bravo Di Francesco”
TUTTO mercato WEB
“L’Hellas è in grosse difficoltà, rispetto agli altri anni ha qualcosa in meno. Spesso vendere calciatori importanti è per questo va dato merito al direttore. Se però poi non trovi i sostituti giusti fai fatica”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri.
La corsa salvezza si complica…
“Si. Ma mancano tante partite. Quelle avanti però corrono e quindi fai fatica”.
La più in forma?
“Il Lecce è la squadra che gioca meglio. Negli ultimi anni Di Francesco è stato sfortunato ma è un tecnico capace”.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, Palermo-Sudtirol: si affrontano due squadre in palla. Biancorossi cliente scomodo per Inzaghi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile