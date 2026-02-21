Esclusiva TMW Gautieri: “Hellas in difficoltà. Lecce, bravo Di Francesco”

“L’Hellas è in grosse difficoltà, rispetto agli altri anni ha qualcosa in meno. Spesso vendere calciatori importanti è per questo va dato merito al direttore. Se però poi non trovi i sostituti giusti fai fatica”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri.

La corsa salvezza si complica…

“Si. Ma mancano tante partite. Quelle avanti però corrono e quindi fai fatica”.

La più in forma?

“Il Lecce è la squadra che gioca meglio. Negli ultimi anni Di Francesco è stato sfortunato ma è un tecnico capace”.