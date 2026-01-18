TMW Genoa alle 12.30 in campo a Parma: in tribuna ci sarà anche il presidente Sucu

Il Genoa cerca continuità. Fra poco più di due ore, la formazione di Daniele De Rossi scenderà in campo al "Tardini" per sfidare il Parma di Carlos Cuesta in uno scontro diretto per non retrocedere. Il 3-0 maturato lunedì scorso contro il Cagliari deve dare la spinta giusta ai rossoblù per cercare di uscire fuori dalla zona retrocessione e rimanere agganciato agli isolani di Fabio Pisacane che ieri sera hanno superato la Juventus per 1-0 alla Unipol Domus. Una gara da non sottovalutare contro un avversario insidioso che fra le mura amiche ha messo in difficoltà tante compagini.

Ci sarà Sucu

E a Parma ci sarà anche il presidente Dan Sucu. Il numero uno del Grifone è sempre molto vicino alla squadra e anche oggi lo dimostrerà con la sua presenza in tribuna. Il momento è sempre delicato con il club che è impegnato sul campo ma anche sul mercato per cercare di trovare gli innesti giusti per affrontare la seconda parte di stagione.

Ieri la carica dei tifosi a Pegli

Chi non ci sarà è il pubblico di fede rossoblù. Dopo i fatti accaduti prima della gara contro l'Inter, i tifosi del Genoa avranno anche oggi la trasferta bloccata. Per caricare la squadra, ieri pomeriggio i sostenitori si sono dati appuntamento al "Signorini" per "scortare" con bandiere, sciarpe, cori e fumogeni il pullman fino al casello di Genova Pegli.