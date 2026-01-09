Stanciu e non solo. Genoa, che disastri gli acquisti scelti direttamente da Dan Sucu

Nicolae Stanciu ieri ha sbagliato un rigore che aveva un'importanza capitale per il Genoa. Dopo esser stata rimontata in pieno recupero dal gol di Rafael Leao, la squadra di Daniele De Rossi nell'ultimo istante del match ha avuto la possibilità di tornare davanti. Di uscire da San Siro coi tre punti: un successo che sarebbe stato di fondamentale importanza per il morale dopo gli ultimi risultati negativi, ma soprattutto per la classifica. E invece il numero otto rossoblù ha calciato il pallone direttamente in curva. "Quando una partita finisce così l'amarezza è tanta", ha dichiarato al termine del match Daniele De Rossi che poi sulla scelta di far calciare il penalty al centrocampista rumeno ha aggiunto. "Scelta mia. Prima della partita metto due rigoristi che erano Malinkovskyi e Martin ma li avevo sostituiti. È stata una mia scelta, perché vedo come calcia in allenamento e ha un piede incredibile". Peccato per il Genoa che ieri questo piede incredibile non si sia visto, come del resto non s'è visto in tutto il girone d'andata.

Centrocampista offensivo classe '93 arrivato al Genoa lo scorso gennaio, Nicolae Stanciu è sbarcato in Italia dopo il passaggio delle quote di maggioranza del club rossoblù all'imprenditore rumeno Dan Sucu. Quest'ultimo, proprietario anche del Rapid Bucarest oltre che del Genoa, poco dopo il suo arrivo ha spinto per l'arrivo in Italia di un calciatore che per tanti anni ha fatto la differenza nel campionato rumeno. Che nelle ultime due stagioni aveva vestito la maglia del Damac, in Arabia Saudita.

Stanciu ieri sera era alla sua quarta presenza in questo campionato, non giocava da settembre. Chissà a questo punto quando e se tornerà in campo. L'unica gioia per lui in questa stagione è arrivata a Ferragosto, il gol nella sfida di Coppa Italia contro il Vicenza.

Poco, troppo poco. Ma ancora meno ha fatto Benjamin Siegrist, portiere svizzero del Genoa che sempre lo scorso gennaio Sucu ha prelevato direttamente dal Rapid Bucarest. Appena due partite a salvezza acquisita nella scorsa stagione, una in Coppa Italia nella sfida persa 4-0 contro l'Atalanta in quella in corso. Un rendimento non all'altezza che ha portato il Genoa a dare priorità all'arrivo di un'alternativa a Leali in questo mese di gennaio. "Bento? Aspettiamo l'ufficialità per commentare, Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere", ha detti ieri De Rossi al termine di Milan-Genoa 1-1.