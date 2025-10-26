Genoa avanti in casa del Torino dopo il primo tempo: all'intervallo la decide Thorsby
Genoa in vantaggio dopo il primo tempo della sfida contro il Torino giocato in casa dei granata reduci dall'ottimo successo contro il Napoli. Dopo i primi 45 minuti la decide Morten Thorsby, bravo a ricevere un cross di Ekhator, stoppare e battere Paleari, portiere titolare di Baroni viste le non perfette condizioni di Israel.
In generale in tutto il primo tempo meglio il Genoa del Torino, con gli uomini di Patrick Vieira che vanno a più riprese vicini al raddoppio prima con Malinovskyi, poi ancora con Thorsby e quindi con Ekhator. Il Torino però regge il colpo e piano piano prova a riorganizzarsi, creando nel finale di tempo un paio di interessanti occasioni da gol che però la difesa ligure controlla.
