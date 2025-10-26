Subito Thorsby: segna il norvegese e il Genoa è già in vantaggio 1-0 sul campo del Toro
Nemmeno dieci minuti di gioco al "Grande Torino" e il Genoa si porta in vantaggio. A sbloccare la gara in terra piemontese è Morten Thorsby che riceve un cross sul secondo palo, stoppa di petto e supera di prima intenzione Paleari per l'1-0 per la formazione di Patrick Vieira.
