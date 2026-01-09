L'apertura del Corriere della Sera: "Leao salva il Milan, pari con il Genoa"

Il gol di Rafael Leao in pieno recupero permette al Milan di strappare un punto dalla sfida contro il Genoa, passato in vantaggio a San Siro con la rete dell'ex Lorenzo Colombo. La partita va in archivio con il risultato di 1-1 (nel finale di gara Stanciu spara alle stelle il rigore del possibile raddoppio rossoblu) e fa aumentare il distacco in vetta tra i rossoneri e la capolista Inter, ora a +3 dai cugini. Il Corriere della Sera dedica un titolo della sua prima pagina odierna proprio al match di ieri sera: "Leao salva il Milan, pari con il Genoa. I rossoneri rallentano", si legge nel taglio alto del quotidiano generalista.

"La partita è stata un test per capire come migliorare nel percorso che stiamo facendo - ha detto in conferenza stampa il tecnico rossonero Massimiliano Allegri -. Il Genoa ha fatto un'ottima partita, abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni. Su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l'1-1, avevamo quattro minuti per creare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita".