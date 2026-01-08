Il più classico dei gol dell'ex: Colombo gela San Siro, Genoa in vantaggio sul Milan al 28'
Genoa in vantaggio a San Siro con Lorenzo Colombo al 28'. Malinovskiy imbecca l'attaccante che è bravo a prendere posizione su Gabbia e a superare in girata Maignan. Quarto gol in campionato per il centravanti, cresciuto calcisticamente proprio nel Milan. Ed è il più classico dei gol dell'ex, che nell'occasione non esulta.
