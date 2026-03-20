Genoa, DDR tiene tutti sulla corda e ammonisce: "Non siamo salvi". Con l'Udinese per il tris

Il Genoa cerca il tris. Al "Ferraris" questa sera la formazione rossoblù insegue il terzo successo consecutivo dopo il 2-1 contro la Roma e lo 0-2 di Verona domenica scorsa. Di fronte ci sarà l'Udinese di Kosta Runjaic, avversario da prendere con le molle vista la qualità e la fisicità che mette in campo. Vasquez e compagni cercano i tre punti davanti al pubblico amico per allungare ancora sul terzultimo posto provando a dare la spinta decisiva per ottenere l'obiettivo stagionale della salvezza.

De Rossi tiene tutti sulla corda

Guai però a rilassarsi. Daniele De Rossi lo ha ripetuto più volte ieri in conferenza stampa mettendo in guardia la sua squadra. "Non siamo ancora salvi", ci tiene a ripetere il tecnico romano che in settimana ha torchiato i suoi ragazzi come "un allenatore degli anni '90" cercando di spronarli a non abbassare mai la tensione e dare il 100% nelle sedute di preparazione e questa sera in campo.

Anche Sucu in tribuna

E a spingere la squadra in campo, oltre ai 30mila cuori rossoblù pronti a battere sugli spalti del "Ferraris", ci sarà anche il presidente Dan Sucu che ha raggiunto il capoluogo ligure nella giornata di ieri assistendo alla rifinitura. Segno che tutto il Genoa, dalla dirigenza alla squadra, si compatta con un unico obiettivo. Blindare con largo anticipo la salvezza.