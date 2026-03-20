Oggi in TV, Serie A: dove vedere Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese
Dopo la tre giorni europea torna la Serie A con due anticipi validi per la 30ª giornata: si parte alle 18.30 con Cagliari-Napoli, mentre alle 20.45 ci sarà il fischio d'inizio di Genoa-Udinese. Si gioca anche in Serie C, con l'Arezzo ospite del Bra a caccia di una vittoria per riportarsi a +5 sull'Ascoli.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 20 marzo
18.30 Cagliari-Napoli (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Hannover-Eintracht Braunschweig (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX
20.30 Lipsia-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT
20.30 Ternana-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Bra-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Perugia-Torres (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Trento-Triestina (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Virtus Verona-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Genoa-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.45 Lens-Angers (Ligue 1) - SKY SPORT
21.00 Bournemouth-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO
21.00 Villarreal-Real Sociedad (Liga) - DAZN, DAZN 1
