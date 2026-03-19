Genoa, contro l'Udinese torna Baldanzi. Mancherà solo Cornet

Presente al Signorini anche il presidente Sucu che domani seguirà la gara al Ferraris

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Seduta di rifinitura sotto lo sguardo attento del presidente Dan Sucu arrivato a Genova per stare vicino alla squadra in previsione della gara di domani sera al Ferraris contro l'Udinese. Per Sucu si tratta di un ritorno a Marassi dopo aver seguito le ultime partite del Grifone in trasferta. Daniele De Rossi ha guidato la rifinitura in cui si è dedicata particolare attenzione ai calci piazzati. Per la gara. il tecnico ritrova Baldanzi e recupera Onana che ha superato il problema alla caviglia che lo aveva fermato nel turno scorso. Unico assente sarà l'esterno d'attacco Cornet che ha subito un lieve risentimento muscolare e non verrà convocato. (ANSA).