Tonali c'è: nelle prossime ore i convocati di Gattuso. Salta l'incontro tra Rocchi e la Serie A

Il sospiro di sollievo riguarda Sandro Tonali: “Non sono preoccupato, sono molto tranquillo”, aveva detto Gabriele Gravina a margine del consiglio federale andato in scena a Roma. Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista del Newcastle hanno dato ragione al presidente della FIGC: la risonanza magnetica ha scongiurato guai muscolari seri, l’ex Milan sarà regolarmente a disposizione di Gennaro Gattuso per le gare dei playoff. Nelle prossime ore sono attesi i convocati del commissario tecnico: il 26 marzo la sfida all’Irlanda del Nord, in caso di vittoria il 31 ci sarà invece la gara con la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Non ci sarà, invece, l’atteso incontro tra il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e i club di Serie A. L’incontro avrebbe riguardato solo i dirigenti, ma Rocchi lunedì sarà Malta per un evento UEFA: “Si poteva fare una riunione solo con i componenti dell’AIA, il che con tutto il rispetto mi sembrava inutile. Siamo poi a poche giornate dalla fine, credo che sarebbe stato meglio evitare nel primo giorno del raduno della nazionale”, ha spiegato Gravina.

Dopo il consiglio federale, che ha liberato 6,5 milioni di euro per calcio giovanile, femminile e attività paralimpica, si è tenuto il terzo tavolo di confronto sulla riforma tra le componenti. Tra gli argomenti, il PGMOL italiano, che dovrebbe andare in consiglio federale ad aprile ma potrebbe essere posticipato nella sua versione completa: “Richiede tempo, potremmo partire con una versione light”, ha detto Gravina. Non si tratta di una rinuncia al progetto, ma di un canale parallelo per portare avanti comunque l’attività. Si è parlato anche di Serie C, con il blocco dei ripescaggi dal 2027 più credibile rispetto al semiprofessionismo, uscito dall’agenda federale.