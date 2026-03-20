Roma, quanto risparmieranno i Friedkin di ingaggi? Dybala e Pellegrini i capofila

I Friedkin vogliono puntare in alto. Perché l'idea, nell'anno del Centenario, è quello di mettere a disposizione investimenti importanti (ne parliamo qui) dopo il miliardo speso in pochi anni per risanare la posizione giallorossa. Ora che il pareggio di bilancio non è poi così lontano - -53 milioni nella scorsa stagione, in netto miglioramento rispetto al recente passato - l'idea è quella di cercare di dare quel qualcosa in più.

Quanti sono i giocatori che saluteranno nella prossima estate? In ordine sparso Tsimikas, probabilmente Celik, quasi certamente Zaragoza ed El Shaarawy, sicuramente Dybala e Ferguson. Poi c'è la questione Dovbyk che, però, non ha troppo mercato ed è ancora a bilancio per una cifra importante. Alcuni però sono stipendi da nababbo come quello di Dybala (8 milioni più 2,1 di bonus, il doppio se considerato al netto). Poi ci sarà Lorenzo Pellegrini per cui la proposta di rinnovo è molto sotto ai 6,5 - sempre netti - che fra parte fissa più bonus prende ogni stagione: da capire se ci sarà il margine per prolungare.

Dunque la sensazione è che ci sia una quarantina di milioni di stipendi in meno da pagare. Più appunto le cessioni che andranno conteggiate. Se dovesse arrivare anche la Champions League, ecco che il delta sarebbe tra i 70 e gli 80 milioni di differenza totale, all'inizio della stagione.