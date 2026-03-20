Fiorentina ai quarti di Conference, di nuovo. Sarà finale anticipata con il Crystal Palace

La Fiorentina vola ai quarti di finale di Conference League, per il quarto anno di fila. La squadra di Vanoli è riuscita a bissare, anche in termini di punteggio, il successo ottenuto all'andata contro il Rakow, vincendo 2-1 anche in terra polacca dopo averlo fatto già al Franchi.

Non è stata una sfida lineare, ma ha anzi vissuto su una sorta di ottovolante emozionale il suo andamento globale. Meglio i polacchi per un'oretta di gioco, fino al gol del vantaggio segnato dopo 21 secondi del secondo tempo. Poi Vanoli studia le mosse dalla panchina, chiamando fuori tra l'altro anche un Kean che non ha preso bene la sostituzione, contestando platealmente. Per fortuna dei toscani, però è arrivata la rimonta: avviata da Ndour, con tocco decisivo di Piccoli (al quale infatti la UEFA assegnerà il gol ex post) e conclusa da Pongracic a tempo quasi scaduta, con un tiro da centrocampo verso la porta rimasta sguarnita.

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Questo il commento di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, in sala stampa: "All'inizio abbiamo fatto fatica a capire che partita andava fatta perché provavamo a palleggiare ma con questo campo era impossibile. Questo ci ha messo in grossa difficoltà, poi nel secondo tempo abbiamo preso subito gol ma ultimamente reagiamo molto bene. Era una partita che non era facile, soprattutto a due giorni da una partita che era la più importante, in campionato. I ragazzi hanno dimostrato che volevano a tutti i costi passare il turno. Dobbiamo avere questo spirito, per salvarci ma anche per portare avanti il percorso in Conference League".