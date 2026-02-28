Avellino, Ballardini da Mr. Wolf a Mr. X: solo pari da quando è sulla panchina dell'Avellino
Doveva essere Mr. Wolf, l’uomo che risolve problemi come nel celebre personaggio di Pulp Fiction interpretato da Harvey Keitel. Per ora, però, Davide Ballardini è più un “Mr. X” sulla panchina dell’Avellino. Dopo il debutto con l’1-1 in casa della Reggiana, è arrivato lo 0-0 interno contro la Juve Stabia: due pareggi che interrompono la striscia negativa ma non accendono ancora l’entusiasmo.
L’Avellino muove la classifica dopo le tre sconfitte consecutive costate la panchina a Biancolino, ma resta alla ricerca di identità e incisività offensiva. La difesa ha dato segnali di maggiore solidità, mentre davanti si fatica a concretizzare. Ballardini ha riportato equilibrio, ora serve il salto di qualità per trasformare i pareggi in vittorie e rilanciare davvero i lupi irpini.