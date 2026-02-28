Il paradosso dell'Inter: più dominerà in Serie A, più cresceranno i rimpianti per la Champions

L'Inter riprende la marcia in Serie A, accantona la delusione della Champions League e la prematura eliminazione al playoff della principale coppa europea contro il Bodo/Glimt, imponendosi 2-0 sul Genoa nella sfida del sabato sera della 27^ giornata di Serie A. Altri tre punti in cascina per Chivu e i suoi ragazzi, che hanno fatto letteralmente il vuoto alle loro spalle. E ora vantano ben 13 punti di vantaggio, per quanto con una partita in più, sulla prima inseguitrice diretta, che caso vuole siano i cugini del Milan.

Il 'nuovo bomber' Dimarco e Calhanoglu, riscopertosi glaciale dal dischetto, hanno certificato il 2-0 nerazzurro sul Genoa. Un successo mai troppo in discussione, per quanto il Grifone nella prima parte di gara abbiano provato a rendersi insidioso con qualche uscita di qualità. Alla lunga, però, ha prevalso la superiorità nei valori tecnici dell'Inter e dei suoi singoli. Se la Champions è stata deludente, in campionato i nerazzurri sembrano invece una macchina distruttrice infallibile.

Incredibilmente questa Inter sembra destinata a vivere un paradosso: il dominio in Serie A è sicuramente piacevole per i tifosi nerazzurri, ma con il passare delle settimane uno Scudetto sempre più in tasca farà inevitabilmente aumentare i rimpianti verso la Champions League e cosa sarebbe potuto accadere, con un pizzico di cinismo e buona sorte in più nei momenti decisivi (nel girone, per esempio, sono arrivate due sconfitte rocambolesche nel finale contro Atletico Madrid e Liverpool, costate di fatto i mancati ottavi alla Beneamata) sulla strada per la grande coppa europea.

Un antidoto, in realtà, ci sarebbe. E si chiama Coppa Italia e double, una possibilità per Chivu di riposizionare verso l'alto l'asticella delle ambizioni in questo finale di stagione dei nerazzurri, per scacciare la 'monotonia' di un campionato dominato e i brutti pensieri di una Champions in cui si poteva fare di più.