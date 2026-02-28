Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Risultati Serie C: l'Ascoli vince e vola al secondo posto. Pari nel derby fra Inter e Alcione

© foto di Filippo Venezia/Uff. Stampa Feralpisalò
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:36Serie C
Daniel Uccellieri

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 20.30

RISULTATI SERIE C - GIRONE A
Finisce 0-0 la sfida di Milano fra l'Inter U23 e l'Alcione, con la formazione ospite che ha chiuso la gara in 10 uomini

RISULTATI SERIE C - GIRONE B
Tutto facile per l'Ascoli che batte 3-0 al Carpi e si porta momentaneamente al secondo posto scavalcando il Ravenna. Reti bianche nello scontro salvezza fra Sambenedettese e Livorbo

RISULTATI SERIE C, 29ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1
45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)
Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2
7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)
Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0
65’ Samele
Pergolettese – Triestina 2-0
19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada
Sabato 28 febbraio
Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1
54' Morra (V)
Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3
19' Delcarro (R), 38' Anelli (R), 80' Ruiz Giraldo (R)
Union Brescia - Lecco 3-1
43' Balestrero (B), 54' Marras (B), 61' Cazzadori (B), 90'+5 Marrone (L)
Pro Patria - Virtus Verona 2-2
7' Desogus (P), 58' Udoh (P), 70' e 75' Cernigoj (V)
Trento - Lumezzane 1-1
20' Napolitano (L), 61' Giannotti (T)
Inter U23 - Alcione Milano 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 47, Cittadella 46, Inter U23 41, Lumezzane 40, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 17, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Forlì - Torres
26' e 45'+2 Franzolini (F)
Perugia - Pineto 0-1
16' D'Andrea
Ascoli - Carpi 3-0
3' Chakir, 17' Silipo, 69' D'Uffizi
Sambenedettese - Livorno 0-0
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ascoli 56**, Ravenna 55, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pineto 39, Pianese 38, Livorno 35**, Gubbio 33*, Forlì 33, Vis Pesaro 32*, Carpi 32**, Guidonia Montecelio 32*, Bra 25, Torres 25**, Sambenedettese 25**, Perugia 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno; **una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Cavese - Audace Cerignola 2-0
51' Munari, 66' Macchi
Trapani - Atalanta U23 0-2
28' Manzoni, 81' Cissé
Picerno - Team Altamura 0-0
Foggia - Casarano 1-2
29' D'Amico (F), 45+2' Versienti (C), 90+2' Cajazzo
Domenica 1° marzo
Ore 12.30 – Potenza - Benevento
Ore 12.30 – Siracusa - Casertana
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42*, Casarano 39*, Potenza 37, Team Altamura 37*, Atalanta U23 34*, Sorrento 33, Cavese 31*, Picerno 30*, Trapani 28*, Latina 28, Giugliano 24, Foggia 22*, Siracusa 17

*Una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

