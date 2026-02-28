Perugia, Tedesco confermato in panchina. E la squadra è pronta ad andare in ritiro

Giovanni Tedesco resta alla guida del Perugia. Nonostante la sconfitta interna contro il Pineto, la società ha deciso di confermare il tecnico siciliano, come riportato da sportperugia.it. Subito dopo il fischio finale al “Curi” c’è stato un confronto tra il direttore generale Borras, Gaucci e Novellino: la scelta è stata unanime e non ci saranno ribaltoni in panchina.

A ufficializzare la decisione è stato lo stesso DG Borras: “Non ci saranno decisioni su Tedesco. Sarà lui a sedersi in panchina a Livorno”. Il dirigente ha spiegato che “a caldo non è facile prendere certe decisioni”, ma ha ribadito la fiducia nell’allenatore, sottolineando che “Giovanni ha le qualità per tirarci fuori da questa situazione”. Anche i numeri, secondo la dirigenza, giocano a suo favore: “Abbiamo già cambiato due allenatori e lui ha la media punti più alta”.

Borras ha poi escluso fratture interne: “La squadra non è contro l’allenatore”. Resta però l’amarezza per la prova contro il Pineto, definita non all’altezza. “Siamo partiti male e anche la sfortuna ci ha girato le spalle”, ha ammesso, chiedendo scusa ai tifosi: “Siamo in una situazione penosa, peggio non possiamo fare. L’obiettivo resta la salvezza”.

Intanto la società corre ai ripari anche sul piano organizzativo. “Stiamo organizzando un periodo di ritiro”, ha annunciato il DG, precisando che riguarderà non solo la trasferta di Livorno ma anche la successiva gara interna contro il Pontedera. Un segnale forte per compattare l’ambiente e provare a invertire la rotta.