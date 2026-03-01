Il Perugia cade ancora: ritiro deciso, Tedesco confermato in panchina
Il Perugia sprofonda ancora. La sconfitta interna contro il Pineto complica ulteriormente la classifica e lascia i biancorossi al penultimo posto con 24 punti. Un ruolino preoccupante nelle ultime sette giornate: quattro sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, numeri che fotografano una crisi profonda. La società ha deciso per il ritiro nel tentativo di ricompattare l’ambiente e ritrovare compattezza. Per il momento, però, nessun cambio in panchina: Giovanni Tedesco è stato confermato e guiderà la squadra anche nel turno infrasettimanale contro il Livorno, in una sfida che sa già di snodo decisivo.
