Il Milan anticipa il mercato estivo: trattativa avanzata da 12 milioni per André del Corinthians

Il Milan si porta avanti in vista del prossimo calciomercato estivo e, stando a quanto riferiscono varie fonti, starebbe chiudendo la trattativa con il Corinthians per il centrocampista André Luiz Santos Dias (19 anni), classe 2006 meglio noto semplicemente con il nome d'arte di André, talento brasiliano che si sta mettendo in luce con la gloriosa maglia del club verdeoro e si appresta quindi nei prossimi mesi a fare il grande salto nel calcio 'che conta' per antonomasia, quello europeo.

L'indiscrezione è stata lanciata dall'edizione brasiliana di ESPN e trova molteplici conferme: il Milan è ormai a un passo da André. La trattativa con il Corinthians per il 19enne è in stato avanzato, per quello che - nel caso in cui dovesse arrivare alla buona conclusione - sarebbe un trasferimento da 12 milioni di euro circa.

Con la prima squadra del Corinthians, André, che ci è arrivato per la prima volta nel 2025, ha messo insieme 4 gol in 23 partite ufficiali.