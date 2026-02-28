Il Bodo è solo un ricordo, Dimarco e Calhanoglu travolgono il Genoa: 2-0 Inter e +13 sul Milan

L’Inter supera 2-0 il Genoa a San Siro nel 27° turno di Seri A e riparte con autorità dopo la delusione europea, rimettendo il campionato al centro del proprio orizzonte. Dopo un primo tempo chiuso avanti grazie al sinistro al volo di Dimarco al 31’, i nerazzurri affrontano la ripresa con maturità, senza frenesia ma con il controllo saldo del ritmo e degli spazi. La squadra di Chivu non si scompone e continua a gestire il possesso, impedendo al Genoa di trovare linee pulite tra le maglie della difesa e portandosi alla fine a +13 sul Milan.

Gli ospiti provano ad alzare il baricentro nei primi quindici minuti del secondo tempo, affidandosi alle accelerazioni di Baldanzi e ai movimenti di Vitinha. Proprio al 58’ arriva il primo brivido della ripresa: conclusione dal limite dell’attaccante portoghese, deviazione decisiva di Akanji e pallone che sfila di poco a lato. È un episodio isolato, perché l’Inter resta compatta e paziente, aspettando il momento giusto per affondare.

Il colpo arriva al 69’: Luis Henrique centra il palo con una conclusione potente, poi sulla prosecuzione dell’azione il suo traversone trova il braccio largo di Amorim. Dal dischetto, al 70’, Hakan Calhanoglu è glaciale: destro preciso, Bijlow spiazzato e 2-0. Nel finale c’è spazio anche per l’infortunio di Bonny, costretto a uscire al 77’ dopo un problema fisico accusato pochi minuti prima, per un quasi autogol involontario di Akankji (82') e per l'espulsione causa proteste di un componente della panchina ligure. L’Inter amministra senza rischi e porta a casa tre punti pesanti davanti a quasi 73.000 persone.

