Inter-Genoa 2-0, le pagelle: Dimarco fa il Lautaro, il pupillo di De Rossi causa il rigore del 2-0

LE PAGELLE DELL'INTER (di Giacomo Iacobellis)

Sommer 6 - Serata di gestione per il numero uno nerazzurro. Sempre attento nelle prese alte e decisivo nel finale, quando salva su una deviazione pericolosa di Akanji che rischiava l’autogol.

Akanji 6 - Gara di concentrazione e letture puntuali. Provvidenziale la deviazione sul tiro di Vitinha, brivido invece sull’azione di Ekhator all’82’ ma rimedia Sommer.

De Vrij 6,5 - Torna titolare e guida la difesa con esperienza, senza concedere spazi centrali. Sfiora pure il gol su piazzato (Dal 68' Bisseck 6 - Entra con attenzione e fisicità, contribuisce a blindare il risultato nel finale).

Carlos Augusto 6,5 - Attento dietro e prezioso nelle letture, fondamentale l’anticipo su Ekuban al 63'. Spinge con equilibrio e intelligenza.

Luis Henrique 6,5 - Cresce alla distanza: colpisce il palo al 69’ e dal suo traversone nasce il rigore del raddoppio. Finalmente incisivo.

Barella 6 - Dinamico e generoso, prezioso anche in copertura come nell’intervento su Vitinha in apertura di ripresa. Tiene alto il ritmo del centrocampo nerazzurro.

Zielinski 6 - Ordinato nella gestione e capace di qualche lampo tecnico, come la giocata del 48’ (Dal 77' Frattesi 6 - Porta corsa e inserimenti per tenere viva la pressione nel finale).

Mkhitaryan 7 - Illumina il primo tempo con la traversa e soprattutto con l’assist perfetto per Dimarco. Sempre pericoloso tra le linee (Dal 59' Calhanoglu 7 - Entra, si prende un giallo, ma al 70’ è glaciale dal dischetto: ottavo gol in campionato e partita chiusa).

Dimarco 7 - Sblocca la gara con un sinistro al volo da attaccante puro. Spinge con continuità e resta pericoloso anche nella ripresa. Ormai è chiaro: se è in serata, là davanti non fa rimpiangere neanche Lautaro.

Thuram 5,5 - Si muove ma non incide, periodo non brillante e sostituzione già dopo un'ora di gioco (Dal 59' Pio Esposito 6 - Porta freschezza e disponibilità al sacrificio).

Bonny 6 - Generoso e mobile, fa meglio di Thuram e crea apprensione alla retroguardia avversaria soprattutto nel primo tempo. Esce nel finale per un problema fisico (Dal 77' Diouf 6 - Entra con energia e prova anche la conclusione all’87’).

Chivu 7 - Inter matura e padrona del match, non era scontato dopo la figuraccia di Champions League. Gestisce, soffre poco e chiude i conti al momento giusto. Cambi funzionali e primato consolidato, con ben 13 punti in più del Milan.

LE PAGELLE DEL GENOA (di Antonino Sergi)

Bijlow 6,5 - Evita un passivo più pesante al Genoa, esce vincitore dal duello ravvicinato con Bonny. Il francese ci prova in due occasioni, ma il portiere dei liguri si esalta. Non può nulla sui due gol nerazzurri.

Marcandalli 5,5 - Thuram non è in grande giornata, al contrario però di un Dimarco sempre difficile da controllare in coppia con Ellertsson. Anche lui fatica sulle iniziative del laterale dell'Inter.

Ostigard 6 - Abbastanza attento per tutto il corso della sfida, anche uno dei primi a staccarsi sul palleggio del Genoa. Thuram gli crea davvero pochi grattacapi per tutto il corso della sfida.

Vasquez 6 - Prova a correggere qualche sbavatura dei compagni sulle incursioni di Luis Henrique, gioca una buona gara e non concede grandi varchi agli attaccanti nerazzurri.

Ellertsson 5 - Duello impari con Dimarco sulla corsia destra, fatica a stare dietro al mancino nerazzurro. Si fa tagliare alle spalle in occasione della rete del vantaggio dell'Inter. Ci prova di testa nella ripresa ma senza fortuna.

Frendrup 6 - E' stato uno degli oggetti del desiderio dei nerazzurri, corre tanto in mezzo al campo e soprattutto dopo l'uscita di Malinovskyi prova a suggerire per i compagni. Una buona gara la sua.

Malinovskyi 5 - La sua partita non comincia nel migliore dei modi, nove minuti e subito un cartellino giallo. Finisce però per perdere diversi palloni in mezzo al campo, tanto che De Rossi decide per il cambio dopo i primi quarantacinque minuti. Dal 46' Amorim 5 - Non sfrutta la grande occasione, anzi è suo il braccio dal quale arriva il rigore in favore dell'Inter che chiude i giochi.

Martin 5,5 - Vince Dimarco il duello tra i migliori esterni mancini di questo campionato, non ha grandi spazi per rendersi temibile a sinistra. Pochi problemi contro Luis Henrique, ma mai veramente intraprendente. Dal 86' Sabelli sv.

Baldanzi 6 - Si abbassa quando il pallone lo ha l'Inter, in fase di possesso invece prova a svariare su tutto il fronte offensivo. A testa alta, anche se la partita non era delle più semplici questa sera. Dal 67' Messias 6 - Qualche buon pallone giocato, soprattutto dopo il raddoppio nerazzurro.

Vitinha 5 - Partita complicata per l'attaccante di De Rossi, non riesce a trovare mai il guizzo contro il trio difensivo nerazzurro. Una conclusione, sporcata, ma mai pericoloso per Sommer. Dal 60' Ekuban 6 - Entra bene in partita, prova a dare una scossa all'attacco rossoblu.

Colombo 5,5 - Comincia discretamente bene, uno dei più combattivi davanti contro la difesa di casa. Poco coadiuvato dai compagni, la sua energia finisce lentamente per spegnersi alla distanza. Dal 67' Ekhator 6 - Pericoloso quando viene imbeccato, per poco non procura l'autorete di Akanji.

Daniele De Rossi 6 - "Speriamo non vinca il migliore": aveva parlato così prima dell'inizio della sfida, ma il suo Genoa cede il passo all'Inter. Stringe i denti, non concede tantissime occasioni e rimane in partita a lungo. Cade sotto i colpi del solito Dimarco, ma costruisce poco davanti contro una difesa che non è stata impenetrabile nelle ultime settimane. Esce comunque a testa alta da San Siro.