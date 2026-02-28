Stankovic salva il Venezia, 1-1 col SudTirol: "La parata all'ultimo minuto? Istinto puro"
Filip Stankovic, portiere del Venezia, commenta così il pareggio ottenuto al Druso contro il SudTirol:
"Sapevamo oggi di incontrare un avversario molto tosto, soprattutto quando gioca in casa. È complicato affrontare il Sudtirol, teniamo stretto questo punto guadagnato al Druso. Ora è tempo di pensare subito alla prossima partita. Da domani torniamo in campo per preparare con mister e staff la sfida all'Avellino che si giocherà tra tre giorni. Oggi i nostri tifosi si sono sentiti per tutto il tempo, era come giocare in casa. Ci hanno sostenuto sempre, anche quando eravamo sotto nel punteggio, avere così tanto supporto in trasferta è eccezionale. La parata all'ultimo minuto? Istinto puro.”
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
