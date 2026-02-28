Foggia in caduta libera: settima sconfitta consecutiva. Pazienza non inverte la rotta
Il Foggia continua a sprofondare. La sconfitta interna contro il Casarano rappresenta la settima battuta d’arresto consecutiva, un dato che certifica una crisi profonda. Nemmeno il cambio in panchina ha prodotto effetti immediati: Michele Pazienza ha incassato due sconfitte in altrettante partite, senza riuscire a invertire l’inerzia negativa.
La classifica è sempre più preoccupante. Il Foggia è penultimo a 22 punti, posizione “salvata” solo dalla penalizzazione di 6 punti inflitta al Siracusa. La zona salvezza, occupata dal Picerno a quota 30, dista otto lunghezze. Un margine importante che impone una reazione immediata per riaprire la corsa alla permanenza in categoria.
