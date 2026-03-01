TMW La Juve ci riproverà per Vlahovic. Stipendio più basso ma con formula alla Yildiz e premio

Dusan Vlahovic ha un futuro lontano dalla Juventus? Non è detta l'ultima parola. Perché dopo il rinnovo di Kenan Yildiz - a 7 milioni di euro a stagione più 6 milioni di bonus - si è sdoganata la possibilità di inserire un premio alla firma, magari non alto come quello di Jonathan David, ma comunque cospicuo. La Juve farà un tentativo per cercare di trovare l'accordo per il serbo, magari con una proposta sotto i10 milioni per la firma, salvo poi gravitare intorno ai 7, per non settare standard da raggiungere per altri giocatori.

Sarebbe un bel regalo per Luciano Spalletti, che è contento delle prestazioni del serbo. Certo, bisognerà capire se il tecnico rimarrà nonostante la classifica, così come Comolli. Vlahovic però non ha grandi offerte sul piatto, oltre agli interessamenti di Milan e Barcellona.

Giorgio Chiellini, nei giorni scorsi, ha parlato proprio dell'assenza del serbo in un momento cruciale della stagione e sulla situazione che si potrebbe sviluppare nelle prossime settimane. "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic, che dovrebbe rientrare dopo Roma e anche quello sarà un valore aggiunto per il finale. Poi troveremo il modo di capire il futuro, ma è un professionista serio e ha questi colori dentro. Vedremo a tempo debito se ci sono le condizioni per proseguire insieme".