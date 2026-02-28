Avellino, Ballardini: "Concesso poco o nulla, creato occasioni per vincere la partita"

"Abbiamo fatto una partita in cui abbiamo tenuto molto bene il campo. Se c’è una squadra che ha dato la sensazione di poter essere pericolosa, direi che siamo stati noi. Abbiamo avuto diverse situazioni per poter andare in vantaggio e quindi siamo soddisfatti, anche se sappiamo che possiamo fare meglio. Per “fare meglio” intendo magari stare più corti, essere più aggressivi e avere quella personalità nel gioco che ti permette di creare ancora maggior fastidio agli avversari. Dieci giorni sono pochi, se consideriamo le partite, lo scarico e il giorno di riposo, quindi non è stato semplicissimo. Tuttavia, abbiamo visto un Avellino più compatto e solido in difesa: il fatto di non aver subito gol lo testimonia. Ci sarà tempo e modo di dare qualche guizzo in più in fase offensiva.

Oggi siamo stati più pericolosi della Juve Stabia. Non solo abbiamo concesso poco o nulla agli avversari, ma abbiamo avuto situazioni importanti con Biasci, Insigne e Kumi in cui potevamo essere più bravi nel finalizzare. C’è da migliorare, ma c’è anche la grande voglia di fare sempre meglio, e questo è confortante. Ora pensiamo alla partita di martedì contro il Venezia. Sarà una gara difficile, il blasone della capolista parla chiaro, ma l’attenzione va su di noi, su quello che possiamo fare meglio di ciò che stiamo facendo ora e di partita in partita". Queste le parole del tecnico Davide Ballardini riprese dal sito Avellinotoday.