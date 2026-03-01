Pierini: "Udinese partita trappola per la Fiorentina. Conference? Testa al campionato"

Alessandro Pierini, ex difensore sia della Fiorentina che dell'Udinese, avversarie lunedì sera per la 27^ giornata di Serie A, ha parlato della partita e dei temi connessi, nel corso di un'intervista con Radio FirenzeViola: "Mi sembra una partita trappola anche perché l'Udinese ha dimostrato di essere una squadra che può battere chiunque. Diciamo che fino ad ora ha dimostrato un po' di discontinuità nei risultati, è stata capace di fare ottime partite e di vincere anche con squadre molto blasonate così come di perdere, magari, la settimana successiva. Adesso sta venendo da un filotto di risultati negativi, quindi è assolutamente una partita da prendere con le molle, vuoi per il valore della squadra che comunque è buono, vuoi perché comunque la Fiorentina quest'anno sta facendo abbastanza fatica".

La Fiorentina però almeno si è messa 'in sicurezza'.

"Indubbiamente. Il lavoro di Vanoli e della squadra è cambiato. Se si va a vedere la classifica di due o tre mesi fa, ha recuperato tantissimi punti alle squadre che che lottano per non retrocedere. Addirittura sta facendo più punti anche di squadre che sono magari a metà classifica, quindi il lavoro che che sta facendo Vanoli è un buono. È chiaro che è un percorso non facile, in cui ogni settimana devi affrontare avversarie che si giocano qualcosa. L'autostima e la fiducia, a livello di squadra, ancora non c'è pienamente, perché alla fine i risultati sono quelli che te la trasmettono. Però è innegabile che la squadra abbia dato dato un senso al suo campionato dopo un inizio veramente tragico".

Per la Fiorentina è possibile pensare di vincere la Conference?

"Io mi concentrerei soprattutto sul campionato. Credo che le scelte fatte da Vanoli nella partita di ritorno con lo Jagiellonia siano state dettate dal risultato d'andata, che era favorevole, e poi dall'impegno in campionato che è fondamentale. È chiaro che tutto questo si fa col senno di prima di tutto quello che succede... Alla fine la squadra ha sofferto, ha speso molte energie, però credo che la gestione fosse giusta. Pertanto penso che la competizione europea sia sempre un blasone e affascinante, ma che in questa stagione sia fondamentale per la Fiorentina cercare di sollevarsi in campionato".

