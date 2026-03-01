Sei vittorie e un pari: l’Ascoli vola al secondo posto. E oggi c'è Arezzo-Ravenna
L’Ascoli non si ferma più e con il netto 3-0 al Carpi infila il settimo risultato utile consecutivo: sei vittorie e un pareggio che certificano il momento d’oro dei bianconeri. Una striscia impressionante che, in attesa di Arezzo-Ravenna, vale il secondo posto in classifica a quota 56 punti. L’Arezzo guida con 62, mentre il Ravenna insegue a 55. Una rimonta costruita con solidità e continuità, con una squadra che ora guarda avanti con ambizione.
GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Forlì - Torres
26' e 45'+2 Franzolini (F)
Perugia - Pineto 0-1
16' D'Andrea
Ascoli - Carpi 3-0
3' Chakir, 17' Silipo, 69' D'Uffizi
Sambenedettese - Livorno 0-0
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ascoli 56**, Ravenna 55, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pineto 39, Pianese 38, Livorno 35**, Gubbio 33*, Forlì 33, Vis Pesaro 32*, Carpi 32**, Guidonia Montecelio 32*, Bra 25, Torres 25**, Sambenedettese 25**, Perugia 24, Pontedera 17*
N.B. - *una gara in meno; **una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
