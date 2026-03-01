Cremonese-Milan, la partita di Ugo Tognazzi. I grigiorossi: "Sappiamo che tiferà per noi"

Nelle prossime ore la Cremonese ospita il Milan, per la partita valevole per la 27^ giornata di Serie A. Una partita anche nel segno di Ugo Tognazzi, indimenticato interprete del cinema italiano, cremonese di nascita e notoriamente tifoso del Milan, ma in cuor suo anche e soprattutto della Cremonese.

Non a caso i canali ufficiali del club grigiorosso hanno colto l'occasione per ricordarlo, con un messaggio diffuso tramite i propri canali social: "Attore e regista di livello internazionale, Ugo Tognazzi è parte della storia di Cremona. Cremonese-Milan è sempre stata la sua partita del cuore. E proprio perché al cuore e alle radici non si comanda, sappiamo che domani tiferà per noi".