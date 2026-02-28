Juve Stabia, Leone: "Felice per le 100 presenze con le Vespe, sono orgoglioso"
TUTTO mercato WEB
Giuseppe Leone, centrocampista della Juve Stabia, ha parlato dopo lo 0-0 ad Avellino.
Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it: "Le 100 gare sono un traguardo che mi riempiono di orgoglio e di gioia. Ringrazio tutti i compagni che hanno condiviso con me questo traguardo. Sono tanti i ricordi, dalla promozione in B , nella gara a Benevento, al primo gol in B l'anno scorso”.
Questo è campo difficile, lo sappiamo, eravamo anche in emergenza, ma va bene così, ora pensiamo alla prossima per cercare di prenderci i 3 punti in casa contro la Sampdoria”.
Sul finale di stagione: “Io resto a disposizione della squadra, sicuramente quest'anno spero di essere più protagonista rispetto a un anno fa”.vorno nel turno infrasettimanale
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"