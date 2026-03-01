TMW Juventus, Yildiz dietro solo a Vlahovic per stipendio. E ha ricevuto un bonus alla firma

Kenan Yildiz è diventato il secondo più pagato della rosa della Juventus dopo lo scorso rinnovo. Due giorni dopo la sconfitta contro l'Atalanta, nel febbraio orribile che si è visto con diverse sconfitte e le eliminazioni da Coppa Italia e da Champions, il turco aveva apposto la propria firma sul prolungamento fino al 30 giugno 2030, un solo anno in più rispetto al precedente accordo. Contrariamente ai primi report, lo stipendio di Yildiz è di 7 milioni di euro all'anno, di un milione rispetto ai più pagati, cioè Bremer e David.

Non è l'unico aspetto differente rispetto a quanto prospettato. Perché Yildiz, per legarsi alla Juventus, ha ricevuto anche un bonus alla firma da 6 milioni di euro. Di fatto si tratta di un investimento in una forbice tra i 70 e gli 80 milioni per i cinque anni del contratto del turco.

Queste le parole di Kenan Yildiz dopo il prolungamento. “Voglio ringraziare John Elkann e Comolli. Sono molto felice per il rinnovo di contratto, che mi consente di rimanere insieme a voi, in famiglia e faremo delle belle cose insieme. Io amo la Juventus, da quando sono qui sono convinto che faremo grandi cose insieme. Sono sempre sicuro che dietro di me ci sono i miei tifosi e la mia famiglia. Grazie mille. Fino alla fine”.