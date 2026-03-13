Genoa, De Rossi e la formazione: "Con la Roma lette tante cose". E quel consiglio di Conte

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato del gruppo e della formazione che potrebbe schierare: "Non lo so. Ad oggi ho ancora tre-quattro dubbi ancora. Io non voglio stupire. Faccio le scelte che ci possano dare più scelte di vincere quella partita. E’ una squadra che mi dà possibilità di scelta. Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione.

Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo. Faccio le scelte perché penso che questo giocatore oggi ha più possibilità di farmi vincere la partita rispetto a un altro e quest'altro potrebbe farmi vincere subentrando e quindi questa è tutta una dinamica di scelte che non faccio solo io, lo fanno tutti quanti.

A volte sono andato sulla continuità, una squadra che ha dato sempre risposte positive, altre volte ho cambiato perché volevo rinfrescare, altre volte invece ho cambiato perché tra la squadra che ha giocato una domenica prima e la squadra che ha giocato una domenica dopo c'erano grandi differenze di atteggiamento, differenze tattiche, differenze fisiche. Una volta Antonio Conte mi disse che se dovevo sbagliare di farlo con la mia testa e con le mie idee. Questo penso che sia il consiglio più importante".

Leggi la conferenza stampa di Daniele De Rossi