Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, De Rossi: "Sucu a San Siro è un segnale positivo per tutti. Confido nei ragazzi"

Genoa, De Rossi: "Sucu a San Siro è un segnale positivo per tutti. Confido nei ragazzi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 19:00Serie A
Andrea Piras

La sfida di San Siro si avvicina. Il Genoa domani sera sfiderà il Milan in un match insidioso ma da cui deve cercare di portare a casa punti dopo il passo falso casalingo contro il Pisa e le tre sconfitte consecutive precedenti. Il tecnico Daniele De Rossi ha parlato al sito ufficiale del club: "E’ una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile.

Dovremo saper occupare bene in particolare le due aree, meglio di quanto fatto di recente in alcune partite. Ci sarà anche il presidente Sucu alla partita e la sua presenza è sempre un segnale positivo per tutti. Il calendario propone due partite a distanza ravvicinata nello spazio di pochi giorni, ma dobbiamo concentrarci su un impegno alla volta, pensare esclusivamente al match del Meazza e quindi non si faranno calcoli in proiezione dell’impegno seguente: scenderanno i campi i giocatori che in questi giorni di lavoro a Pegli mi sono apparsi i più pronti.

Confido nei ragazzi per avere risposte in linea con le richieste e le aspettative, facendo leva su uno spirito di gruppo che è una prerogativa marcata e un valore aggiunto in termini di mentalità".

Articoli correlati
Genoa, De Rossi: "Non una prestazione disastrosa ma meno pulita per vincere" Genoa, De Rossi: "Non una prestazione disastrosa ma meno pulita per vincere"
Genoa, De Rossi fa notare: "Pochi tiri? Come Juve, Inter e Lazio contro il Pisa" Genoa, De Rossi fa notare: "Pochi tiri? Come Juve, Inter e Lazio contro il Pisa"
Genoa, De Rossi prima del Pisa: "Forti e concreti per vincere questa gara" Genoa, De Rossi prima del Pisa: "Forti e concreti per vincere questa gara"
Altre notizie Serie A
Udinese, Davis: "Dobbiamo essere più continui, serve più concentrazione in avanti"... Udinese, Davis: "Dobbiamo essere più continui, serve più concentrazione in avanti"
Atalanta, Krstovic firma pure la doppietta: colpo da biliardo, Bologna bucato 2-0... Atalanta, Krstovic firma pure la doppietta: colpo da biliardo, Bologna bucato 2-0
Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy... Probabili formazioniSerie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Il Napoli riapre la partita: McTominay fa male al Verona e torna al gol 75 giorni... Il Napoli riapre la partita: McTominay fa male al Verona e torna al gol 75 giorni dopo
Parma-Inter, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito con Lautaro, c'è Sucic... Parma-Inter, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito con Lautaro, c'è Sucic
Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sarri non risparmia Guendouzi, panchina... Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sarri non risparmia Guendouzi, panchina per Kean
Torino-Udinese, formazioni ufficiali: Aboukhlal e Casadei dal 1', davanti Njie con... Torino-Udinese, formazioni ufficiali: Aboukhlal e Casadei dal 1', davanti Njie con Simeone
Bologna, Orsolini dura solo 45 minuti: Italiano lo toglie, entra Rowe contro l'Atalanta... Bologna, Orsolini dura solo 45 minuti: Italiano lo toglie, entra Rowe contro l'Atalanta
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti
Immagine top news n.1 Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato
Immagine top news n.2 Lazio, scelto il sostituto di Guendouzi: trattativa con l'Ajax per Taylor. I dettagli
Immagine top news n.3 Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte
Immagine top news n.4 Lucumí non vuole rinnovare con il Bologna: per gennaio ci pensa il Manchester City
Immagine top news n.5 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Immagine top news n.6 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.7 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Krstovic firma pure la doppietta: colpo da biliardo, Bologna bucato 2-0
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli riapre la partita: McTominay fa male al Verona e torna al gol 75 giorni dopo
Immagine news Serie A n.4 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito con Lautaro, c'è Sucic
Immagine news Serie A n.5 Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sarri non risparmia Guendouzi, panchina per Kean
Immagine news Serie A n.6 Torino-Udinese, formazioni ufficiali: Aboukhlal e Casadei dal 1', davanti Njie con Simeone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Zeroli in prestito dal Milan: "Felice di ritrovare mister Abate"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, colpo in prospettiva per le corsie laterali: arriva Gatto dalla Reggina
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, ecco Zeroli a centrocampo. Abate l'aveva allenato nella Primavera del Milan
Immagine news Serie B n.5 Udinese, Rui Modesto verso la Serie B: Catanzaro e Juve Stabia hanno chiesto informazioni
Immagine news Serie B n.6 Bari, trattativa ben avviata per i giovani Stabile e De Pieri. Accordo trovato con l'Inter
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, si stringe per Cernigoi: parti al lavoro sulla durata del contratto
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, colpo in attacco: arriva Ogunseye. Ha giocato col Perugia negli ultimi sei mesi
Immagine news Serie C n.3 Latina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Galuppini: "La piazza ha inciso nella mia scelta, punto ai 100 gol fra i professionisti"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire per migliorarci"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)