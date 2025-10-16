Donnarumma sul Milan: "Scudetto? Parlo con gente là dentro: ci credono e fanno bene"

Parla Gigio Donnarumma. Il capitano della Nazionale Italiana dà uno sguardo al campionato di Serie A e nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un nome a sorpresa per la vittoria del tricolore.

Parlando della lotta in vetta infatti, il portiere spiega: "Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire la loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A", le sue parole.

Andando più in profondità e parlando della squadra che vede più accreditata, Donnarumma indica il club che lo ha lanciato nel grande calcio: "La più accreditata per lo Scudetto? Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo".

Poi ancora parlando dei rossoneri, fa capire di non fare il nome del Diavolo tanto per farlo: "Questo è un Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo. Il resto della compagnia? La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto".