Genoa, Ekhator: "Contento per la fiducia ricevuta, qui una famiglia"
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A margine della vittoria contro il Pisa, ecco le dichiarazioni di Jeff Ekhator ai microfoni di DAZN: "Siamo una grande squadra, quasi una famiglia. Ho vissuto tante emozioni, per la fiducia e per il gol anche se alcune volte magari non ho fatto benissimo. Dedico il gol alla mia famiglia e alle persone che mi stanno accanto".
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