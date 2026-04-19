Genoa, Colombo: "Messo macigno importante per la salvezza"

A margine della vittoria contro il Pisa, ecco le dichiarazioni di Lorenzo Colombo ai microfoni di DAZN: "Abbiamo messo un macigno per la salvezza, non è arrivata l'aritmetica ma succederà a breve. Oggi abbiamo fatto la nostra partita nonostante le assenze. Abbiamo dimostrato di avere un gruppo forte, il Pisa mette in difficoltà tutti. Ci hanno messo sotto e siamo riusciti a rimontare e poi a vincerla. Spero che la Nazionale torni nel posto che merita. Non importa chi ci sarà in campo, basti che si torni a vincere".