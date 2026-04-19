Pisa, Canestrelli: "Primo gol in Serie A una magra consolazione"

Dopo la sconfitta contro il Genoa, il difensore del Pisa Simone Canestrelli ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Il primo gol in Serie A è una magra consolazione, anche oggi abbiamo perso. Dispiace tanto, non riusciamo mai a raccogliere qualcosa: mi sento di chiedere scusa e di cercare di tenere un atteggiamento per dare tutto. Non portiamo mai l'episodio dalla nostra parte, dopo il vantaggio potevamo andare sul 2-0: poteva essere una botta forte per loro ma non ci siamo riusciti come successo tante altre volte.

Alla prima difficoltà, le altre squadre hanno giocatori che sanno sfruttare il momento. Mi dispiace essere in questa situazione, vorremmo chiudere con orgoglio e dignità da qui alla fine".