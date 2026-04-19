Pisa, Hiljemark: "Non servono più parole, abbiamo regalato gol da rimessa"
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Dopo la sconfitta contro il Genoa, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Mi dispiace per tutti i tifosi, eravamo in un momento in cui potevamo andare sul 2-0 e, in sedici minuti, abbiamo perso una partita. Non servono più parole, ora dobbiamo lavorare e pensare alla prossima sfida".
Avete concesso tanto agli avversari.
Noi abbiamo trovato delle occasioni giuste, poi abbiamo regalato un gol da rimessa laterale. Se prendiamo così un 1-1 così e regaliamo un 2-1.. non ci sono troppe cose da dire. Noi proveremo di tutto, anche il pari non ci avrebbe dato troppo. Dovevamo creare più occasioni. Ora l'obiettivo è tornare a lavoro domani e tornare al massimo, non devi giocare per altri obiettivi".
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