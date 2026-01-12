Genoa, Ellertsson: "Gara importante, vogliamo far risultato. De Rossi mi chiede pressing e corsa"

Il Genoa affronta il Cagliari in un match importante per la corsa alla salvezza, valido per la ventesima giornata di Serie A. I rossoblù liguri occupano il quartultimo posto in classifica con 16 punti, frutto di un percorso accidentato che ha visto soltanto una vittoria nelle ultime tredici gare casalinghe. Il punto strappato a San Siro contro il Milan ha confermato la solidità difensiva della squadra di Daniele De Rossi, ma la necessità di vincere resta prioritaria per allontanarsi dalla zona calda. Il Cagliari arriva con un bilancio di una sola vittoria nelle ultime cinque partite e con un andamento altalenante che non ha permesso ai sardi di trovare continuità.

Ai microfoni di DAZN, prima del match, interviene il centrocampista del Genoa, Mikel Ellertsson. Ecco le sue parole:

Dopo cinque partite senza vittorie arriva uno scontro salvezza molto importante. Cosa vi aspettate e come avete preparato questa partita?

"Per noi è una partita molto importante, vogliamo fare risultato e abbiamo preparato bene come dobbiamo giocare oggi."

Dopo due partite senza giocare titolare, torni nel tuo ruolo di mezzala. Cosa ti ha chiesto il mister De Rossi?

"Mi ha chiesto di pressare, di correre e tutte quelle cose che so fare. Quando lui mi dice di fare qualcosa, io la faccio."